Edirne'de Evde 384 Litre Sahte İçecek Ele Geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde evde 384 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT dedektifleri, Gökçetepe köyünde M.K.'nin ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada; toplamda 384 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan 1 adet damıtma kazanı, 1 adet kapak sıkma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE