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Edirne'de Evde 384 Litre Sahte İçecek Ele Geçirildi

Edirne'de Evde 384 Litre Sahte İçecek Ele Geçirildi
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Keşan ilçesinde jandarma, Gökçetepe köyünde bir evde 384 litre sahte içki ile yapımında kullanılan ekipmanları ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde evde 384 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT dedektifleri, Gökçetepe köyünde M.K.'nin ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada; toplamda 384 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan 1 adet damıtma kazanı, 1 adet kapak sıkma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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