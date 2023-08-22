Edirne'de ev sahibi ve kiracısı arasında çıkan kavgada 1 kişi baltayla yaralandı

Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nde ev sahibi ve kiracısı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ev sahibi, kiracısını baltayla kolundan yaraladı. Kavgaya katılan kiracının oğlu ise tüfekle rastgele ateş etti. Polis ekipleri olaya müdahale ederek şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.