Edirne'de ev sahibi kiracı kavgasında tutuklama

Edirne'de baltalı, satırlı, silahlı ev sahibi kiracı kavgasında gözaltına alınan ev sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda iki kişi yaralandı.

Edirne'de baltalı, satırlı, silahlı ev sahibi kiracı kavgasında gözaltına alınan ev sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Yeniimaret Mahallesi Dirhemsiz Aralık Sokak'ta 2 gün önce meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ev sahibi ve beraberindekiler kiracısının evden çıkması için kapıya dayandı.

Kiracısının evden çıkmasını isteyen ev sahibi F.B. ile beraberindekiler kiracı aile Emrah Sügerli, Şükran Sügerli ve çocukları Poyraz Sügerli arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silah, satır, balta ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada iki kişi yaralandı.

Ev sahibi F.B. satırla kiracının kolunu yaralarken, kiracının oğulları Poyraz Sügerli'de hafif şekilde çıkan arbede de yaralandı. Daha öfkeden gözü kararan çocuk Poyraz Sügerli, tüfekle rastgele polislere ve havaya rastgele ateş etmeye başladı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri olayın şüphelileri F. B. ile Poyraz Sügerli'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Edirne adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan F. B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, Poyraz Sügerli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer yandan, kavgada yaralanan kiracı Emrah Sügerli'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, polise mukavemet suçundan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - EDİRNE