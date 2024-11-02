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Edirne'de Eş Zamanlı Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Edirne'de Eş Zamanlı Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 92 personelin katıldığı operasyonda, 17 adreste gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alınan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekipleri tarafından 17 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, telsiz ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, gece 22.00 ile 00.00 saatleri arasında 17 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 92 personelin katıldığı operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjöre basılı 8 adet fişek, 4 adet telsiz, 1 adet boş şarjör, 2 adet dolu kartuş, 1 adet kovan ele geçirilirken, evinde ruhsatsız tabanca çıkan bir şüpheli, gözaltına alınarak hakkında da adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, gün boyu yürütülen çalışmalarda şüphe üzerine durdurularak, yapılan kontrollerde uyuşturucu ile yakalanan M.C, U.Ş, U.C.A. ve Ü.Y.T. gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, içkili bir eğlence mekanında 18 yaşından küçük 3 çocuğun bulunduğu tespit edildi. İşletmeyle ilgili de adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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