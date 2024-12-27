Edirne'de Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından 20 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki 20 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, 3 tüfek, 7 tabanca, 155 adet av tüfeği kartuşu, 63 adet tabanca fişeği, 262 gram bonzai hammaddesi, 196 adet sentetik ecza, 11,98 gram metamfetamin, 5,65 gram esrar, 1 uyuşturucu hap ile kama ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE