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Edirne'de Emniyet Müdürü Okul Güvenliğini Artıracak

Edirne'de Emniyet Müdürü Okul Güvenliğini Artıracak
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Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, mahalle sakinleriyle düzenlediği toplantıda okul çevrelerinde güvenliği artıracaklarını ve her okula polis ekipleri göndereceklerini duyurdu.

Edirne'de mahalle sakinleriyle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, asayişiyle, siviliyle, yunus ve diğer birimlerde görev alan ekiplerle özellikle okul çevrelerindeki tedbirleri artırdıklarını ve çocukları kimsenin rahatsız etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Edirne'de Yeni İmaret Mahallesi'ndeki bir kahvehanede gerçekleştirilen Huzur Toplantısı'nda mahalle sakinleriyle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Karaburun, asayişiyle, siviliyle, yunus ekipleri ve diğer birimlerde görev alan ekiplerle kentin huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 esasına göre fedakarca görev yaptıklarını söyledi.

"Okulları boş bırakmayacağız"

Okulları boş bırakmayacaklarını söyleyen Müdür Karaburun, "Her okula polis gönderdik ekipler okul çevresinde devriye dolaşarak güvenliği sağlayacak. Bu yıl okul polisi uygulamasını başlattık. O ekiplerimiz de öğrencilerin okullara güvenli şekilde girişlerini sağlıyor. Okullarla ilgili her gün bilgi alıyorum okul çevrelerinde GBT sorgulaması da yapıyoruz. Okullar kapanana kadar sivil ve resmi polisi oradan çekmeyeceğiz. Çocuklarımızı kimsenin rahatsız etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Mahalle sakinlerine bölgede yabancı uyruklu ya da şüpheli biri gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları çağrısında bulunan Karaburun, gelen taleplerin değerlendirilmesi için ilgili birim müdürlerine not aldırdı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Halil Gündüz, Özlem Altındal, şube müdürleri, Yeni İmaret Mahallesi Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş ve mahalle sakinleri katıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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