Edirne'de Elektrikli Bisikletle Düşen Yaşlı Adam Otomobilin Altında Kaldı

Edirne'de Elektrikli Bisikletle Düşen Yaşlı Adam Otomobilin Altında Kaldı
Güncelleme:
Edirne'de üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken dengesini kaybeden 75 yaşındaki H.Ö., yola düşerek arkadan gelen otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'de üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken dengesini kaybedip yola düşen huzurevi sakini yaşlı adam, arkadan gelen otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Alemdar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle ilerleyen 75 yaşındaki H.Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybederek yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen R.Z. idaresindeki 34 TR 689 plakalı otomobil, yola düşen H.Ö.'yü fark edemeyerek üzerinden geçti. Ağır yaralanan H.Ö.'ye ilk müdahaleyi olaydan tesadüfen geçen bir doktor yaptı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan H.Ö., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edirne Huzurevi'nde kaldığı öğrenilen H.Ö.'nün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü R.Z. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
