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Edirne'de Elektrik Kablosu Patladı, Yangın Çıkardı

Edirne'de Elektrik Kablosu Patladı, Yangın Çıkardı
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Edirne'nin Menzilahır Mahallesi'nde patlayan elektrik kablosu mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Patlama sonrası bir evin çatısına düşen kablo yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Edirne'de yüksek ses ve ışık saçarak patlayan elektrik kablosu mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

Edirne'nin Menzilahır Mahallesi'nde yüksek ses ve ışıkla aniden patlamaya başlayan elektrik telleri gecenin karanlığını aydınlattı. Patlamanın ardından bir evin çatısına düşen kablo, yangına sebep oldu.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, TREDAŞ ekipleri de elektrik kablosunu yenileme çalışması başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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