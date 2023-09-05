Edirne'de Ehliyetsiz Sürücüye Yüksek Cezalar

Edirne'nin Keşan ilçesinde, plakasız motosikleti durduran polis, ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye toplamda 27 bin 72 TL idari para cezası kesilirken, motosikletteki yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde plakasız motosikleti durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ehliyetsiz olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü M.A.'nin üst aramasında, muşta ele geçirdi. Motosiklette yolcu olarak bulunan E.C.K.'nın üst aramasında da uyuşturucu ile bıçak ele geçiren polis, motosiklet sürücüsü M.A.'ya ilgili maddelerden toplamda 27 bin 72 TL idari para cezası kesti. Motosiklet yediemin otoparkına çekildi. - EDİRNE