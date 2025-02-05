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Edirne'de Ehliyetsiz Sürücüye 45 Bin TL Ceza

Edirne'de Ehliyetsiz Sürücüye 45 Bin TL Ceza
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Edirne'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı, sonunda evinin bahçesinde yakalandı. Sürücüye toplam 45 bin 500 TL ceza kesildi.

Edirne'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, evinin bahçesinde yakalandı. Sürücüye 45 bin 500 TL ceza kesildi ve otomobil otoparka çekildi.

Olay, Edirne Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde Sultan Saltuk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki M.E.A. idaresindeki 34 BPP 729 plakalı otomobile, polis ekipleri dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.E.A., otomobil ile hızlanarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Sultan Saltuk Sokak üzerinde bulunan evinin bahçesinde duran sürücü polis ekiplerince yakalandı.

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye çeşitli trafik maddelerinden toplamda 45 bin 500 TL para cezası kesildi. Ayrıca otomobil otoparka çekildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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