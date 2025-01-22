Edirne'de Ehliyetsiz Sürücülerin Kazası: 1 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, ehliyetsiz sürücülerin kullandığı otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Zafer Caddesi'nden Rasim Ergene Caddesi'ne çıkış yapan ehliyetsiz sürücü B.A. (18) yönetimindeki 06 DBG 296 plakalı otomobil, ehliyetsiz ve kasksız sürücü Y.E.Y. yönetimindeki 22 ACY 413 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü Y.E.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü B.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - EDİRNE