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Edirne'de Ehliyetsiz Kadının Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Edirne'de Ehliyetsiz Kadının Motosiklet Kazası: İki Yaralı
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Edirne'de plakasız motosiklet süren ehliyetsiz bir kadın, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kadın sürücüye 34 bin lira para cezası verildi.

Edirne'de ehliyetsiz kadının sürücünün plakasız motosikletiyle iki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edirne merkez Talatpaşa Mahallesi'nde plakasız motosikletiyle seyir halinde olan ehliyetsiz kadın sürücü G.G. direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki iki otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı kadın sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ehliyetsiz kadın sürücüye 34 bin lira para cezası uygulanırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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