Üye Girişi
Haberler

Edirne'de eğlence mekanında bıçaklı kavga ve işletmenin kundaklanması

Güncelleme:

Edirne'de iki komşu eğlence mekanı çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Ardından aynı iş yeri maskeli şahıslar tarafından kundaklandı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Edirne'de eğlence mekanında bıçaklı kavga ve işletmenin kundaklanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Şubat günü Edirne İstasyon Mahallesi Sinan Efendi Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edirne'de iki komşu eğlence mekanı çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın devamında ise 23 Şubat tarihinde aynı iş yeri 2 maskeli şahıs tarafından kundaklandı. İş yerinin kundaklanması ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında işletme kullanılamaz hale geldi.

Harekete geçen Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çevrede bulunan bütün güvenlik kameraları sırayla tek tek izlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından eğlence işletmesini ateşe veren şüphelilerin K.Ç. ile Y.Ş. olduğu tespit edildi. Daha sonra U.S.'nin temin ettiği hafif ticari araçla şüphelilerin İstanbul'a kaçtığı öğrenildi.

Olayla ilgili şüphelilere yardım ve yataklık yapan A.Ç. ile U.S. Edirne'de gözaltına alındı.

Eğlence işletmesini kundaklayan K.Ç. ve Y.Ş. ise İstanbul'da özel harekat polisleri tarafından E.A.'nın evine yapılan operasyon ile yakalandı. Ayrıca şüphelilerin ev armasında 4 tabanca, 17 fişek, 2 bıçak, 1 sis bombası ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu düşünülen komşu işletme sahibi K.K. ile S.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin mahkemesi devam ederken, olaya karıştığı öğrenilen Y.S.'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne Olay Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 2. bölüm TRT 1 HD izleme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Şarkıcı Sıla İlker Kaleli ile evleniyor mu? Sıla, evlilik hakkında ne dedi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Maltepe belediyesi hangi parti? Maltepe belediye başkanı hangi partiden seçildi? UĞUR İBRAHİM ALTAY kimdir? AK Parti Konya Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay nereli, kaç yaşında? Ne zaman oruç tutacağız? Oruç ne zaman başlayacak 2024? İlk iftar, Sahur ne zaman yapılacak? Yüksel Aydın kimdir? MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın kaç yaşında, nereli? DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Ağrı'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Savaş Kalaycı kimdir? MHP Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı kaç yaşında, nereli? AKRAN ZORBALIĞI NEDİR? Yeni çağın en büyük problemi akran zorbalığı ne? Naşit Birgüvi kimdir? Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Naşit Birgüvi kimdir? GELİN EVİ HAFTANIN KAZANANI KİM? 50 bin TL'lik ödülü hangi gelin kazandı? Gelin Evi Zonguldak birincisi kim?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title