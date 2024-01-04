Edirne'de düzensiz göçmenlerin sayısı yüzde 95 düştü

EDİRNE - Edirne'de Valisi Yunus Sezer, geçtiğimiz 2023 yılında düzensiz göçmen sayısının yüzde 95 oranında büyük bir azalma olduğunu belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, öncülüğünde düzenlenen 2023 yılı genel değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda konuşan Vali Sezer, il genelinde bulunan 50 kontrol noktasında düzensiz göçmenlerle ilgili önemli adımların atıldığını ve yapılan çalışmalarla geçtiğimiz yılara oranla yüzde 95'lik büyük bir azalmanın yaşandığını ifade etti.

"Göçmen kaçakçılığıyla ilgili 293 kilometrelik bir sınırımız var"

Vali Yunus Sezer, geçen yıl mülteci oranında yüzde 95 oranında düşüş olduğunu belirterek, "2024 yılı açısından hem de ülkemiz açısından umarım güzel olayların gerçekleştiği bir yıl olur. Bugün arkadaşlarımız ilçe kaymakamlığımızın ve ildeki güvenlik birimi arkadaşlarımızın katıldığı bir toplantı yaptık. 2023 yılında neler olmuş gözden geçirerek, 2024 yılında da neler yapılacağı noktasında geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili 293 kilometrelik bir sınırımız var. Bu sınırda da geçişlerinin engellenmesine yönelik olarak, özellikle son 4 aydır yoğun bir çalışma söz konusu oldu. Bu noktada da önemli tedbirler alındı. Sınıra çevre yolu olamayan alanlarda yolların iyileştirilmesi yapıldı. Emniyet, jandarma ve kara kuvvetleri personel sayımızda da burada bir takviye yapıldı. Yaklaşık 50 noktada göçmen kaçakçılığına yönelik olarak tedbirler alındı. 24 saat esasına göre hem karada hem de havada önemli bir denetim mekanizması oluşturuldu. Göç olaylarında 2022 yılına göre yüzde 95'lik bir azalma söz konusudur. Son 4 ayı dikkate aldığımız zaman her ay yüzde 50 azalarak devam eden bir göçmen hareketi görülmektedir" dedi.

"Operasyonlarda 484 araç yakalandı"

Göçmen hareketliliğinde yüzde 95 azalma yaşandığını vurgulayan Vali Sezer, "484 araç operasyonlarda yakalanarak, bu araçların yüzde 90'dan fazlası fiziki müdahale ile durduruldu. Takip edilerek ya da lastiklerine ateş edilerek ve kaza yaparak durduruldu. 100'e yakın göçmen kaçakçılığında kullanılan bot nehirlerde ele geçirildi. Göçmen trafiğini organize eden organizatörlerle ilgili olarak da 663 organizatör yakalandı. Bu sayı geçen yıl 419 iken bu sene 663 organizatör yakalandı. Adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı" dedi.

Toplantıya, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, İl Özel İdaresi Vali Yardımcısı Batuhan Ciğerci ve kurum müdürleri katıldı.