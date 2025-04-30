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Edirne'de Düzensiz Göçmenlere Yönelik Büyük Operasyon

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Edirne'de gerçekleştirilen göçmen operasyonunda oteller, metruk yerler ve şüpheli adresler arandı. 325 kişi GBT kontrolünden geçirilirken, 4 düzensiz göçmen yakalandı. Huzur uygulaması ile düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele ediliyor.

Edirne'de göçmen operasyonu: Oteller, metruk yerler ile şüpheli adresler didik didik arandı

Emniyetten "Türkiye Geneli Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" yapıldı

EDİRNE - Edirne'de düzenlenen göçmen operasyonunda oteller, metruk yerler ile şüpheli adresler tek tek aranarak, göçmenler yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç Müdürlüğü koordinesinde genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik "Türkiye Geneli Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" yapıldı.

Suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde uluslararası güvenliğin sağlanması bakımından göç ile göçmen kaçakçılığına karşı operasyon düzenlendi.

Kent merkezinde ve ilçelerde eş zamanlı olarak kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda oteller, metruk yerler, şüpheli adresler, şüpheli şahısların üst araması ve araçlar didik didik arandı.

Edirne merkezi ve 8 ilçede kaçak göçmenlerin olabileceği metruk yerler ile ikametler ve otellerde 23 ekip, 4 mobil göç ekibi ve 72 personelle denetlemeler gerçekleştirildi.

Yapılan denetlemelerde 32 hotel, 20 metruk bina, 34 ikamet adresi kontrol edilirken, toplamda 325 şahsa GBT kontrolü yapıldı.

Şüphelilerden 2 Cezayir ve 2 Fas uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalanırken, 1 şüphelinin uyuşturucu suçundan aranması olduğu tespit edildi.

Yabancı uyruklu kaçak göçmenler Edirne İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Düzensiz göçmenlerle mücadelenin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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