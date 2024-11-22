Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Düzensiz Göçmenlere Şok Operasyon

Edirne'de Düzensiz Göçmenlere Şok Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı. Kontroller, düzensiz göçün önlenmesine yönelik olarak kent genelinde aralıksız sürdürülüyor.

Edirne'de Emniyet Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi ekipleri koordinesinde, düzensiz kaçak göçmenlere yönelik şok operasyon düzenlendi.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini aralıksız olarak sürdürüyor. Önceden belirlenen adresler arasında yer alan apart, pansiyon, otel ve metruk binalarda kontrol gerçekleştiren ekipler düzensiz göçmenleri kıskıvrak yakaladı. Yapılan kontrollerde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ve Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi koordinesinde, Çavuşbey Mahallesi'nde yabancı uyruklu şahıslara yönelik şok operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu bir evde yakalanan düzensiz göçmenler polis ekiplerinden kaçamadı.

Yabancı uyruklu şahısların pasaport, kimlik ve ikamet izni evraklarının kontrollerinin yapıldığı uygulamada mobil göç aracında parmak izi sorgulaması da yapıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Eski bakan da duruşma salonunda

Bebek katilleri hesap veriyor! Salonda sürpriz bir isim var

 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor

Af geliyor! 400 bin kişinin tüm borçları silinecek

 İngiltere'den tarihi rest: Bu gece Rusya ile savaşmamız istenirse savaşırız

İngiltere'den Rusya'ya tarihi rest: Bu gece sizinle savaşırız
4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu

4 ülke tutuklama emrini uygulayacağını resmen duyurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sorgulama ekranı! Masterchef 22 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Poşete zam gelecek mi? 2025 Plastik poşet ücreti ne kadar olacak? Masterchef eleme adayı belli oldu mu? Dün akşam Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 22 KASIM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! FATİH ALTALYLI KİMDİR? Fatih Altaylı kaç yaşında, nereli ve nerelerde çalıştı? Fatih Altaylı'ya soruşturma mı açıldı, suçu ne? Fatih Altaylı'ya neden soruşturma başlatıldı? İsmail Saymaz'a soruşturma mı açıldı? İsmail Saymaz'a neden soruşturma açıldı, ne yaptı? Selen Görgüzel kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli? Selen Görgüzel biyografisi! 22 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 22 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Akın kimdir? Halk Tv konuğu Ahmet Akın kaç yaşında, nereli? Ahmet Akın biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.