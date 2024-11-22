Edirne'de Düzensiz Göçmenlere Şok Operasyon

Edirne'de Emniyet Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi ekipleri koordinesinde, düzensiz kaçak göçmenlere yönelik şok operasyon düzenlendi.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini aralıksız olarak sürdürüyor. Önceden belirlenen adresler arasında yer alan apart, pansiyon, otel ve metruk binalarda kontrol gerçekleştiren ekipler düzensiz göçmenleri kıskıvrak yakaladı. Yapılan kontrollerde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ve Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi koordinesinde, Çavuşbey Mahallesi'nde yabancı uyruklu şahıslara yönelik şok operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu bir evde yakalanan düzensiz göçmenler polis ekiplerinden kaçamadı.

Yabancı uyruklu şahısların pasaport, kimlik ve ikamet izni evraklarının kontrollerinin yapıldığı uygulamada mobil göç aracında parmak izi sorgulaması da yapıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi. - EDİRNE