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Edirne'de Düşük Ayarlı Altınla Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Tutuklama

Edirne'de Düşük Ayarlı Altınla Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Tutuklama
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Edirne'de İstanbul'dan gelen 1'i kadın 2 kişi, kuyumcuları düşük ayarlı altın vererek dolandırdı. Dolandırıcılar, yakalandıktan sonra tutuklandı.

Edirne'de çok sayıda kuyumcuyu düşük ayarlı altın vererek dolandıran 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Edirne'ye gelen 1'i kadın 2 kişi, kentte birçok kuyumcuyu düşük ayarlı altınla dolandırdı. Düşük ayarlı altınları bozdurup para alan E.E. ve C.K., şehri terk edemeden Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düşük ayarlı altın bozdurup kendisini dolandırdıklarını ifade eden kuyumcu Rahmi Cömert, "40 yıllık kuyumcu esnafıyım. Bizi dolandırdıkları altınların düşük ayarlı olduğunu ayırt etmek imkansız. Kuyumcuların bulunduğu Whatsapp grubuna gelen fotoğraflarla dolandırıldığımızı anladık. Dolandırıcıları kısa sürede yakalayan polis ekiplerine teşekkür ederim" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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