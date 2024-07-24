Edirne'de dur ihtarına uymayan otomobilde kaçak göçmenler yakalandı

EDİRNE - Edirne'de polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktada dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilde 1 organizatör ve 4 göçmen yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin girişinde uygulama yaptığı sırada şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayarak kaçamaya başlayan şüpheli otomobil polis kovalamacası sonucu İstasyon Mahallesi'nde yakalandı. Duran otomobilde bulunan yaklaşık 17 düzensiz kaçak göçmen ve sürücü Şenol G. yaya olarak kaçamaya başladı. Kaçan göçmenlerde 2 Suriye, 2 Libya uyruklu düzensiz kaçak göçmen sürücü Şenol G. polisler tarafından yakalandı.

Öte yandan bir kaçak göçmenin sakat ayağına rağmen bastonu ile kaçtıktan sonra yakalandığı görüldü.

Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Şüpheli otomobile ise sahte Bulgaristan plakası takıldığı öğrenilirken, sürücü Şenol G., göçmen kaçakçılığı suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri kaçan göçmenleri yakalamak için çalışma başlattı.