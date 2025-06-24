Edirne'de Drift Yapan Sürücüye İki Ay Ehliyet Süresi ve 46 Bin TL Ceza

Edirne'nin Keşan ilçesinde, drift yaptığı için ehliyetine 2 ay el konulup 46 bin 392 TL idari para cezası kesilen sürücünün o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi Cennet Caddesi'ndeki mıcırlı yolda, S.A. yönetimindeki 22 ACA 183 plakalı FIAT marka hafif ticari araç, drift yaparken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Drift yaptığı tespit edilen S.A.'ya 46 bin 392 TL idari para cezası kesilirken ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. S.A.'nın drift yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - EDİRNE