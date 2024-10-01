Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Edirne'de Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de, düşük ayarlı altın vererek kuyumcuları dolandıran 1'i kadın 2 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler, birçok kuyumcudan düşük ayarlı altın bozdurarak para aldı.

Edirne'de çok sayıda kuyumcuyu düşük ayarlı altın vererek dolandıran 1'i kadın 2 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

İddialara göre; İstanbul'dan Edirne'ye gelen 1'i kadın 2 şüpheli, kentte birçok kuyumcuyu düşük ayarlı altınla dolandırdı. Düşük ayarlı altınları bozdurup para alan dolandırıcılar, şehri terk edemeden Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Düşük ayarlı altın bozdurup kendisini dolandırdığını söyleyen Edirneli kuyumcu Rahmi Cömert, "40 yıllık kuyumcu esnafıyım bizi dolandırdıkları altınların düşük ayarlı olduğunu ayırt etmek imkansız. Kuyumcuların bulunduğu whatsapp grubuna gelen fotoğraflarla dolandırıldığımızı anladık. Dolandırıcıları kısa sürede yakalayan polis ekiplerine teşekkür ederim" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Edirne Polis

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"

 CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı

CHP'li vekiller Erdoğan salona girince 5 yıl sonra bir ilke imza attı

 Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı

Dakikalar önce topa tuttuğu Özel'i karşısında görünce bambaşka davrandı
Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: CHP'nin 6 okuna kaçakçılık da eklenir mi?

Yapıcıoğlu'ndan Özel'i küplere bindirecek sözler: CHP'nin 6 okuna bu da eklenir mi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İZSU İzmir su kesintisi! 1-2 Ekim Konak, Karabağlar, Gaziemir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Borsa neden düşüyor? SON DAKİKA! 1 Ekim borsa neden düştü? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Oğuzeli 1-2 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ortahisar FSK Ünye 1957 Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Ortahisar FSK Ünye 1957 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Batlamaspor Erzincan Ulalar Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Batlamaspor Erzincan Ulalar Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Tortum Spor Gümüşhane Sportif Faaliyetler CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Tortum Spor Gümüşhane Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta, ka kaç? Ordu Galata Spor Arhavi 08 Spor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Ordu Galata Spor Arhavi 08 Spor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kopuzlar Vakfı Veliköyspor Rize Özel İdare Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Kopuzlar Vakfı Veliköyspor Rize Özel İdare Spor maçı ne zaman saat kaçta Kars 36 Spor 1926 Bulancakspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Kars 36 Spor 1926 Bulancakspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? CANLI maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİG MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });