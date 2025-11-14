Haberler

Edirne'de Dini Kitapların Yakılması Olayı

Güncelleme:
Edirne'de kimliği belirlenemeyen kişilerce içerisinde Kur'an-ı Kerim'in de bulunduğu dini kitapların yakıldığı iddia edildi. Olayın görgü tanıkları, ateşi söndürmek için müdahalede bulundu. Polis, geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Edirne merkez Mithatpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde gece saat 02.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, içerisinde Kur'an-ı Kerim'in de bulunduğu bazı dini kitapların yakıldığı iddia edildi. Cadde üzerindeki ateşi fark eden çevre sakinleri, yanlarına aldıkları su bidonlarıyla alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Sabah iş yerine gelen bir vatandaş, yerdeki yanmış kağıt parçalarını incelediğinde bunların dini içerikli kitaplara ait olduğunu, içlerinde Kur'an-ı Kerim'in de bulunduğunu gördüğünü ifade ederek, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ancak kameraların olay anını görüntülemediği belirtildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Olayın görgü tanıklarından Adem Cülfük, "Sabah iş yerimi açmaya geldiğimde dükkanımın önünde yakılmış bir ateş gördüm. Yanan parçaları çevirdiğimde Kur'an-ı Kerim sayfaları olduğunu anladım ve hemen polisi aradım" dedi.

Gece alevleri görerek söndürdüğünü anlatan Selda Dıragumandan ise "Karşı komşumuz arayıp evimizin önünde ateş olduğunu söyledi. Eşimle birlikte su dökerek söndürdük. İçerisinde Kur'an-ı Kerim olduğunu sabah polis gelince öğrendik" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
