Edirne'de devrilen LPG yüklü tanker paniğe neden oldu Edirne'de yol kenarına devrilen LPG yüklü tanker paniğe neden oldu. Edirne'de yol kenarına devrilen LPG yüklü tanker paniğe neden oldu. Devrilen LPG yüklü tanker havadan görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sultanköy yolu üzerinde LPG yüklü tanker devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce patlama riskine karşı güvenlik önlemleri alınırken yol ulaşıma kapatıldı. LPG yüklü tanker için kurtarma çalışması başlatıldı. Öte yandan İpsala'dan Sultanköy istikametine gitmek isteyen otomobiller Turpçular köyü yoluna yönlendirildi. - EDİRNE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Edirne 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Edirne'de devrilen LPG yüklü tanker paniğe neden oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.