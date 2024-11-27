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Edirne'de Depo Yangını: Maddi Hasar Oluştu
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Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nde sabaha karşı bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de bir iş yeri alev alev yandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Merkez Yeniimaret Mahallesi Bademlik Caddesi'nde depo olarak kullanılan bir iş yerinde sabaha karşı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. İş yerinde maddi hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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