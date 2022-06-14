Dalgalara kapılan 5 kişiden 1'i boğuldu

EDİRNE - Edirne'de arkadaşlarıyla birlikte denize gitmek için evden ayrılan Necdet Demir, Enez ilçesinde dalgalara kapılarak hayatını kaybetti.

Edirne'nin İpsala ilçesinde yaşayan Necdet Demir, arkadaşlarıyla birlikte yüzmeye gitmek için ailesinden izin alarak evden ayrıldı. Denize girerek eğlenmek için Enez ilçesine giden gençler burada bir süre denize girip yüzdükten sonra olumsuz hava şartlarının da etkisiyle dalgalanan denizde hayatta kalma mücadelesi verdiler. Bölgede bulunan Medini İdacı "Çığlıklar başladığında dalga çok yüksek olduğu için kaç kişi olduklarını suda göremedik yani. Çocuklar yüzerek, Allah'tan yüzmesi çok iyi olan arkadaşlar var aramızda ve bir tane de tekneyle çıktık. 3 tane kızı ve bir tane çocuğu, çocuğun bilinci kapalıydı yani çünkü bayağı su yutmuştu. Bilinci kapalıydı yani. Onu suni teneffüs ile bir arkadaşla hayata çevirdik. Suyun en az 2 metre derininden aldık, bilinci kapalıydı. Biz bunları kıyıya çıkardıktan sonra beşinci kişi olduğunu söylediler bize. Ondan sonra tekrar tekneyle suya açıldık ama beşici kişiyi bulamadık." dedi.

Denize giren 5 gençten 4 tanesi Vatandaşlar tarafından sudan çıkartılırken Recep Demir dalgaların arasında kayboldu. 112 acil ihbar hattına Haber verilmesiyle Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada Demir'in cansız bedenine ulaşıldı. Demir'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı. Acı haberi alan ailesi ise yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.