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Edirne'de Cumhuriyet Güvenlik ve Jandarma Temalı Resim Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

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Edirne'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Cumhuriyet Güvenlik ve Jandarma temalı resim yarışmasında birinci olan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Öğrencilere İl Jandarma Komutanlığı tarafından hediyeler takdim edildi ve Jandarma Köpek Timleri'nin gösterisi izlendi.

Edirne'de "Cumhuriyet Güvenlik ve Jandarma" temalı resim yarışmasında birinci olan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl kutlamaları çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke çapında düzenlenen "Cumhuriyet Güvenlik ve Jandarma" temalı resim yarışmasında birinci olan öğrenciler için Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından ödül töreni düzenlendi. Ödül töreni için İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden öğrencilere İl Jandarma Komutanlığının tanıtımı yapılarak, hediyeleri takdim edildi. Öğrenciler, Jandarma Köpek Timleri'nin gösterisini ise ilgiyle izledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında Edirne İl Jandarma Komutanlığını ziyaret edecek ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik tanıtım faaliyetlerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak devam edileceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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