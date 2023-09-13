Edirne'de cinayetten aranan şüpheli yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma faaliyetlerinde cinayetten aranan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Antalya'da kasten öldürme suçundan arandığı belirlendi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma faaliyetlerinde cinayetten aranan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma ekipleri tarafından kimlik sorgusu yapılan bir şüphelinin cinayetten arandığı öğrenildi. Yapılan kimlik incelemesinde yabancı uyruklu şüpheli İ.E., 27 Temmuz 2023 tarihinde Antalya'da yabancı uyruklu başka bir şahsı kasten öldürdüğü tespit edildi.

Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten öldürme suçundan aranması olduğu tespit edilen cinayet şüphelisi İ.E. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE