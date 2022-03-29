Edirne'de çıkan yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi - Haberler

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Edirne'de çıkan yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne'de çıkan yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldiEDİRNE Edirne'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilirken, işyerinde maddi hasar oluştu.

Edirne'de çıkan yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi

EDİRNE Edirne'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilirken, işyerinde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre yangın, Edirne merkez Ertuğrul Mahallesinde meydana geldi. Tavuk döner işyerinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede tüm iş yerini sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Polis ve itfaiye ekipleri, çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de çıkan yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi

Edirne'de çıkan yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi

Edirne'de çıkan yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi

Edirne'de çıkan yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi

Edirne'de çıkan yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi

Edirne'de çıkan yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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