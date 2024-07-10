Edirne'de çıkan ot yangını söndürüldü

Edirne'de çıkan ot yangını, mısır tarlasına ve müstakil bir eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nün alt kısmındaki alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bulunan boş bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla kovalarla söndürme çalışması yaptı. Daha sonra vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme çalışması yaptı.

Aracıyla seyir halindeyken yardım etmek için durduğunu belirten vatandaşlardan Can Çaylar, "Dumanları fark ettik ve aracımızdan çıkıp baktığımızda alevlerin diğer alanlara da sıçradığını gördük. Burada bulunan küçük bir baraka da yandı. Alanda bulunan mısırlarda daha tam olarak kurumadığından dolayı yanmadı. Çok şükür ciddi bir durum yok" dedi. - EDİRNE