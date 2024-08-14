Edirne'de çıkan orman yangınında 200 dekarlık alan zarar gördü
Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 200 dekarlık alan zarar gördü. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.
Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 200 dekarlık alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesine bağlı Tevfikiye, Karaağaç ve İbriktepe köylerinin arasında kalan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan müdahale için helikopter ve uçak desteği de istendi.
Yangın söndürme helikopteri ve uçağının da havadan müdahalede bulunduğu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 200 dekarlık bir alanın zarar gördüğü öğrenildi. - EDİRNE
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