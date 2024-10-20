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Edirne'de Çiftlikte Yangın: Saman Balyaları ve Çeltikler Küle Döndü

Edirne'de Çiftlikte Yangın: Saman Balyaları ve Çeltikler Küle Döndü
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Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde bir çiftlikte çıkan yangında depolardaki saman balyaları ve çeltikler yanarak kül oldu. Yangın sonrası itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu alevleri söndürdü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de çiftlikte çıkan yangında, depolarda bulunan saman balyaları ve çeltikler yanarak küle döndü.

Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde N.M.'ye ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depolara ulaşan alevler, depolarda bulunan saman balyalarını ve çeltikleri dakikalar içinde küle çevirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında geriye, küle dönmüş saman balyaları, çeltikler, ahırlar ve depolar kaldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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