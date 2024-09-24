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Edirne'de CHP Milletvekiline Ait Araçta Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Edirne'de CHP Milletvekiline Ait Araçta Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi
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Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait bir araçta, yaklaşık 2 milyon TL değerinde gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirildi. Araçta yapılan aramada binlerce elektronik sigara kiti ve diğer aparatlar bulundu.

Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı yaklaşık 2 milyon TL değerinde elektronik sigara aparatı ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Gişelerinde bir cipi durdurdu. CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu belirlenen araç daha sonra savcının talimatı ile Kapıkule Sınır Kapısı'na getirildi.

Sınır kapısında cipin sadece bagaj kısmında yapılan arama sonrası binlerce kaçak elektronik sigara aparatı ele geçirildi. 2 kişinin bulunduğu araçta arama yapıldı. 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, bin 275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidinin kaçak yollardan Türkiye'ye sokulduğu anlaşıldı.

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğunu belirlenen araçtaki 2 kişi hakkında "gümrük kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milletvekili Kaçakçılık Politika Güvenlik 3-sayfa Ekonomi edirne Hukuk

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