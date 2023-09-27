Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Bu kapsamda 87 personelle yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.