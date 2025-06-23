Edirne'de Çekme Karavanda Yangın Çıktı

Edirne'de Çekme Karavanda Yangın Çıktı
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Edirne'nin Enez ilçesi Gülçavuş köyü sahilinde park halindeki bir çekme karavanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucu karavan kullanılamaz hale geldi.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Gülçavuş köyü sahilinde, park halinde bulunan bir çekme karavanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre; Enez'in Gülçavuş köyü sahilinde park halinde bulunan bir çekme karavanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm karavanı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan yangın söndürülürken, karavan kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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