Edirne'de Çekme Karavanda Yangın Çıktı

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Gülçavuş köyü sahilinde, park halinde bulunan bir çekme karavanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre; Enez'in Gülçavuş köyü sahilinde park halinde bulunan bir çekme karavanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm karavanı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan yangın söndürülürken, karavan kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE