Haberler

Edirne'de korku dolu dakikalar, çökme riski nedeniyle AFAD vatandaşları tahliye etti

Edirne'de korku dolu dakikalar, çökme riski nedeniyle AFAD vatandaşları tahliye etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde çatısı çöken metruk evin yanında yaşayan 5 kişi, AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi. Olayda yaralanan kimse olmadı, ev kontrollü şekilde yıkıldı.

Edirne'de çatısı çöken metruk evin yanındaki müstakil evde yaşayan 5 kişi, çökme riskine karşı AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi.

Edirne merkez Çavuşbey Mahallesi'ndeki boş bir müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, metruk evin bahçedeki tek katlı müstakil evin üzerine çökme ihtimalini değerlendirerek, evdeki 5 kişiyi tedbir amacıyla tahliye etti. Yaralananın olmadığı olayda, bölgede güvenlik önlemi alındı. Çatısı çöken ev, ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

Çavuşbey Mahalle Muhtarı Serkan Kuş, yaşanan olayda yaralanan kimse olmadığını ve ekiplerin seferber olduğunu söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
'Rekor kırdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı

"Rekor kırdık" deyip canlı yayında 5 ilimizin adını sıraladı
Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Kolombiya, Venezuela sınırına güvenlik güçleri konuşlandırdı

Maduro kaçırıldı, komşu ülke harekete geçti! Ordu sınıra yürüdü
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar