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Edirne'de Çatı Yangını Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

Edirne'de Çatı Yangını Evi Kullanılamaz Hale Getirdi
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Edirne'de Ayşe Karanfil'e ait tek katlı evde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından bitişik evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Edirne'de çatıda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek evi kullanılamaz hale getirdi.

Edirne merkez Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde Ayşe Karanfil'e ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın evin tamamına yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, bitişiğindeki evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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