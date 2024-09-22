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Edirne'de Cani Oğul Babasını Katledip Cesedini Parçaladı

Edirne'de Cani Oğul Babasını Katledip Cesedini Parçaladı
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Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, 27 yaşındaki Canberk Yalçın'ın babası Şerif Yalçın'ı tabancayla öldürdükten sonra cesedini baltayla parçalayıp ormanda yaktığı ve ardından dere kenarına attığı öğrenildi. Oğul, babasının kaybolduğunu bildirerek jandarmaya ihbarda bulundu ve arama çalışmalarına katıldı.

Edirne'de babasını tabancayla öldürdükten sonra banyoda baltayla cesedini parçalara bölüp ormanlık alanda yakan ve daha sonra dere kenarına atan şahsın arama çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı.

İddialara göre, Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde yaşayan Şerif Yalçın (58), oğlu Canberk Yalçın (27) tarafından canice katledildi. Babasını evde tabancayla vurarak öldürdükten sonra banyoda baltayla cesedi parçalara bölen ve ormanda yakıp ardından dere yatağına atan cani evlat, daha sonra eve geri döndü.

'Babam kayboldu' diyerek jandarma ihbarda bulunmuş

İlerleyen saatlerde Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak babasının kaybolduğu ihbarında bulunan cani evlat, gelen ekiplere eşlik ederek babasını arama çalışmalarına katıldı. Babasının cesedini attığı dere kenarı yerine jandarma ekiplerinden farklı bölgelerde ve mezarlık çevresinde arama yapmalarını isteyen cani evladın şüpheli tavırları jandarmanın dikkatinden kaçmadı. Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde cani evlat gözaltına alınarak, Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Şerif Yalçın'ın cesedi ise dere kenarında bulundu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ceset otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan cani evlat, bugün öğle saatlerinde Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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