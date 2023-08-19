Edirne'de Camide Namaz Kılan Vatandaşın Telefonu Çalındı

Namaz kılan yaşlı adamın telefonu çalındı... "Telefonumu getirsin parasını vereyim" diyerek hırsıza seslendi

EDİRNE - Edirne'de camide namaz kıldığı esnada yanındaki kişi tarafından telefonu çalınan vatandaş, "Telefonumu getirsin parasını vereyim" diyerek hırsıza seslendi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde bulunan Lari Camii'nde cuma namazında akıllara durgunluk veren hırsızlık yaşandı. Cuma namazı kılmak için camiye gelen 79 yaşındaki Abbas Ulgen, telefonunu ve gözlüğünü seccadenin yanına koyup namaz kılmaya başladı. Namazın ilerleyen dakikalarında telefonunun çalındığının farkına varan Ulgen, neye uğradığını şaşırdı. Namazın ardından cami görevlileriyle güvenlik kameralarını inceleyen Ulgen, telefonunun çalındığını gördü. İhbar üzerine olay yeri gelen polis ekipleri, inceleme yaptı.

Telefonunun çok değerli olmadığını eski olduğunu belirten Ulgen, ancak telefonda kayıtlı numaraların çok önemli olduğunu söyledi. Telefonda ailesinin fotoğraflarının olduğunu ve çok üzgün olduğunu anlatan Ulgen, hırsıza seslendi. Ulgen, telefonu getirmesi halinde kendisine para vereceğini ve şikayetçi olmayacağını söyledi.