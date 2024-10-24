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Edirne'de Çalıntı Motosiklet Ele Geçirildi

Edirne'de Çalıntı Motosiklet Ele Geçirildi
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Keşan ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu plakasız motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Motosiklet, sahibine teslim edilmek üzere Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu motosiklet çalıntı çıktı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karanlıkdere Caddesi'nde A.K. yönetimindeki plakasız motosikleti şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kontrolde, motosikletin Malkara ilçesinden çalıntı kaydı olduğu belirlendi. Motosiklet, sahibine teslim edilmek üzere Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Politika 3-sayfa edirne Hukuk Polis Keşan

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