Haberler ›› 3. Sayfa ›› Edirne'de Çalınan Telefon Geri Verildi

Edirne'de Çalınan Telefon Geri Verildi

Edirne'de bir kadının çantasından çalınan cep telefonu, güvenlik kamerasını fark eden şüpheli tarafından geri verildi.