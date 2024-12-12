Edirne'de Çakar ve Siren Taktıran Sürücüye 218 Bin Lira Cezası
Edirne'de, otomobiline çakar ve siren taktıran sürücüye 218 bin lira para cezası verildi. Gözaltına alınan sürücünün aracında ruhsatsız tabanca ve diğer tehlikeli malzemeler bulundu.
Edirne'de otomobiline çakar ve siren taktıran sürücüye 218 bin lira para cezası uygulandı. Sürücü gözaltına alınırken, araç otoparka çekildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı Yunus timleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Siren ve çakar sistemi tespit edilen araçta arama yapan ekipler, cop, GPS takip cihazı, kaput keçesine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan araç sürücüsüne 218 bin lira para cezası uygulanırken, araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. - EDİRNE