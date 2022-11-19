Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de bomba paniği: Şüpheli çantadan kıyafet çıktı

3. Sayfa Haberleri

Edirne'de bomba paniği: Şüpheli çantadan kıyafet çıktı

Edirne'de Mithat Paşa Mahallesi Rasathane Sokağa bırakılan ve paniğe sebep olan şüpheli sırt çantası fünye ile patlatıldı, içerisinden ise yaşam malzemesi çıktı.

Edirne'de Mithat Paşa Mahallesi Rasathane Sokağa bırakılan ve paniğe sebep olan şüpheli sırt çantası fünye ile patlatıldı, içerisinden ise yaşam malzemesi çıktı.

Alınan bilgiye göre, Mithat Paşa Mahallesi Rasathane Sokak'ta HDP İl Başkanlığı'nın bulunduğu ara sokakta ağzı açık olduğu görülen sırt çantası paniğe sebep oldu. Sırt çantasını gören vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Bölgede geniş çaplı önlem alan ekipler, şerit çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Trafik ekipleri ise şüpheli çantanın bulunduğu alana yakın konumda park halindeki araçların da kaldırılmasını istedi. Yol ise kısa süreli trafiğe kapatıldı.

Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanlarının bölgeye gelmesinin ardından inceleme başlatıldı. Şüpheli çanta bomba imha uzmanı tarafından fünye yardımıyla ile patlatıldı. Şüpheli çantanın içerisinden ise yaşam malzemesi çıktı.

Olayın ardından bölgedeki trafik normale döndü. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Edirne 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title