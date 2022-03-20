Keşan'da bir otomobil içinde litrelerce etil alkol ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada tam 125 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içki satışı yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalar doğrultusunda şüphe üzerine ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 125 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak B.T. ve H.S. isimli iki kişi gözaltına alındı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa