Edirne'de bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, polise giderek cinayeti itiraf etti. Polis ekipleri, eve gittiklerinde kadının cansız bedenini buldu.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
İlçede yaşayan B.Ş. (32) Uzunköprü Emniyet Müdürlüğüne giderek, annesini öldürdüğünü söyledi.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve giden polis ekipleri B.Ş'yi (67) birçok kez bıçaklanmış halde hareketsiz buldu.
Yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi, incelemenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Şüpheli B.Ş. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa