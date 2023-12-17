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Edirne'de Bebek Maması Yüklü Tırda Yangın Çıktı

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Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda park halindeki bebek maması yüklü bir kargo tırının dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu tırın dorsesi ve taşınan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda bebek maması yüklü bir kargo tırının dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'nda park halindeki bebek maması yüklü tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, tırın dorsesi ve taşınan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Kapıkule Sınır Kapısından yurt dışına çıkış yapmak üzere 33 AMR 655 plakalı bebek maması yüklü kargo tırının dorsesinde, veteriner sınır kontrol noktası sahasında park halindeyken yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Kapıkule gümrük sahası görevlileri itfaiye ekiplerini aradı.

Bölgeye itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına başladı. Polis ve gümrük muhafaza ekipleri de olayla ilgili sürücüden bilgi aldı.

Yangın sonucu dorse ve içerisindeki yüzlerce paket çocuk maması kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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