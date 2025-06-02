Edirne'de Başsız Heykel Operasyonu: 3 Şüpheli Soruşturma Altında

Edirne'de Başsız Heykel Operasyonu: 3 Şüpheli Soruşturma Altında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, 19. yüzyıla ait başsız bir etnografik heykel ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'de başsız heykel operasyonu: 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

EDİRNE - Edirne'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen başsız etnografik heykel ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucu 30 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, başsız bir 19. yüzyıl etnografik heykel ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserin, 19. yüzyıl sanatının ve arkeolojisinin en ikonik buluntuları arasında yer aldığı Müze Müdürlüğü yetkililerince değerlendirildi.

Olayla ilgili olarak E.Y., M.A. ve E.A. isimli 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı

Korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı, derinlik 5 metre
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu 41 yaşında kansere yenik düştü
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Fenerbahçe seçime gidiyor? Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a karşı yeni hamle

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a karşı bomba hamle
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.