Edirne'de başından tabancayla vurulmuş kadın cesedi bulundu

Edirne'de başından tabancayla vurulmuş kadın cesedi bulundu
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Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde ayçiçeği tarlasında hareketsiz bir şekilde yatan kadın cesedi bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu kadının öldüğü belirlendi. Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) başlattığı geniş çaplı çalışma ve teknik takip sonucunda cinayet zanlısının kimliği tespit edildi.

Edirne'de ayçiçeği tarlasında başından tabancayla vurulmuş halde kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde tarlada bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören çiftçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri S.Ç'nin (33) öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası S.Ç'nin cesedi, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay yerindeki delilleri titizlikle toplayan ekipler, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Yapılan çalışma ve teknik takip sonucu zanlının kimliği tespit edildi.

Osmaniye'ye kaçtığı belirlenen Z.D. ekiplerin operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.

Edirne'ye getirilen cinayet zanlısı jandarmadaki ifadesinde S.Ç'yi silahla kafasından vurduğunu ve tarlaya attığını itiraf etti.

İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan öldürülen S.Ç. ve cinayet zanlısı Z.D'nin başka kişilerle evli ve 3'er çocukları olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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