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Edirne'de Bacadan Çıkan Yangın Gecekondoyu Kül Etti, Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Edirne'de Bacadan Çıkan Yangın Gecekondoyu Kül Etti, Bir Kişi Dumandan Etkilendi
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Edirne'nin Çavuş Bey Mahallesi'nde bir gecekonduda bacadan çıkan yangın, evi tamamen küle çevirdi. Yangın sırasında evde bulunan bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de bacadan çıkan yangın gecekonduyu küle çevirdi, bir kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Çavuş Bey Mahallesi Ağaç Pazarı Caddesi üzerinde bulunan 7 kişilik bir ailenin yaşadığı gecekondunun bacasında yangın çıktı. Alevler evi sararken, dumanları fark eden mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde uyuyan ve aile fertlerinden sadece kendi bulunan Tezcan Akgüneş, yaklaşık yarım saat boyunca kendi imkanlarıyla yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi. Akgüneş, ambulansta tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev ise kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar da itfaiye ekipleri ile birlikte hortumla soğutma çalışması yaptı.

Çavuşbey Mahalle Muhtarı Serkan Kuş ile dumandan etkilenen Tezcan Akgüneş, herhangi bir can kaybının yaşanmaması kendileri için sevindirici olduğunu söyledi.

Polis ekipleri, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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