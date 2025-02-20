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Edirne'de Baba ve Oğul Arasında Bıçaklı Tartışma: Baba Yaralandı

Edirne'de Baba ve Oğul Arasında Bıçaklı Tartışma: Baba Yaralandı
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Edirne'de, 19 yaşındaki K.K. babası M.K.'yı bıçakla yaraladı. Olay sonrası K.K. kaçarken, ağır yaralı baba hastaneye kaldırıldı. Polis, K.K.'yı kısa süre içinde yakaladı ve soruşturma başlatıldı.

Edirne'de, baba ile oğul arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine 19 yaşındaki genç bıçakla babasını yaraladı.

Olay, Edirne Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmazı Sokak'taki bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki K.K. ile 44 yaşındaki babası M.K. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 19 yaşındaki K.K. babası M.K.'yı bıçakla yaralayarak, evden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı baba M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kısa süre içerisinde olay yerinden kaçan K.K.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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