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Edirne'de ATM Soygunu Girişimi

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Edirne'de cezaevinden izinli olarak çıkan şüpheli, 5 ATM'yi soymak isterken yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edilirken pişmanlığını dile getirdi.

Edirne'de cezaevinden izinli olarak çıkan ve 5 Atm'yi soymak isteyen şüpheli adliyeye sevk edilirken, "Sadece çok pişmanım, başka bir şey yok" dedi.

Edirne'de 5 bankanın Atm'si şüpheli Murat U. tarafından soyulmak istendi. Şüpheli Murat U. ilk önce kayıtta olan kameralar önünde yüzüne maskesini taktı ve daha sonra güvenlik kameralarını sprey boya ile boyadı.

Sprey boyalı hırsızlık şüphelisi Murat U., daha sonra ise Atm'nin para alma bölmesini zorlayarak kırıyor. Para alma bölümünden paraları çalamayacağını anlayan Murat U., bu kez Atm'nin kapısını kırarak, içeriye giriyor. İçerdeki kameraları da sprey boya ile boyan ATM hırsızı Murat U., içerden de para çalamayınca alarm sisteminin devreye girmesiyle birlikle olay yerinde hızlıca uzaklaştı.

Yaşanan ilginç soygun girişimi ise ATM'nin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri tarafından ATM hırsızı Murat U. otogarda otobüsle ile kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheli hırsız Murat U'nun aynı yöntemle 5 ATM'yi daha soyma girişimde bulunduğu ve cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Ayrıca şüpheli 5 ATM'den de hiç para çalamadığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Murat U., "Sadece çok pişmanım, başka bir şey yok" dedi.

Şüpheli Murat U'nun mahkemesi devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne ATM 3.Sayfa Güncel Haberler

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