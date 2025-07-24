Edirne'de Aşırı Sıcaklık Yangına Sebep Oldu

Edirne'de Aşırı Sıcaklık Yangına Sebep Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması sonucu bir elektrik trafo binasında yangın çıktı. Olay paniğe yol açarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Edirne'de hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması ve aşırı enerji yüklenmesi nedeniyle bir elektrik trafo binasında yangın çıktı. Yangın paniğe sebep olurken, vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Olay, merkez Şükrüpaşa Mahallesi Yolageldili Kazım Bey Sokak üzerinde bulunan trafo binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Edirne'de, klima kullanımından dolayı elektrik kullanımının artmasıyla birlikte trafoda aşırı yüklenme yaşandı.

Isınan trafoda kısa sürede yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, mahallede elektrik kesintisi yaşandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kendisini 'Şifacı' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor

Hala bu şarlatanlara inanıp parasını kaptıranlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı

Komşu ülkeler arasında yeni savaş! Gelen görüntüler korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.